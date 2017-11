Bellolio por propuestas de Guillier: "Comenzó con los ofertones y los guiños al Frente Amplio"

El diputado de la UDI, Jaime Bellolio, se refirió a las propuestas del candidato Alejandro Guillier de cara a la segunda vuelta, como la condonación del CAE al 40% de los estudiantes más pobres y crear un sistema alternativo a las AFP, afirmando que son "guiños" al Frente Amplio.

"Guillier comenzó con los ofertones y los guiños al Frente Amplio, tiene que sacar esos 28 puntos que no tiene y empieza a hacer ofertones, no se conoce su proyecto de segunda vuelta. Es el mismo Frente Amplio quien no le cree, el que le dice no. Gran parte de su forma de discursear es ir contra algo, los chilenos están aburridos de las campañas del terror", dijo a radio Agricultura

Con respecto al CAE, el parlamentario afirmó que "eso es muy parecido a lo que hemos propuesto nosotros y a lo que propuso Piñera cinco años atrás. (...) Cuando uno escucha a Guillier, piensa, saquen el proyecto de Piñera, cámbienle el nombre y lo aprobamos ya".

Bellolio sostuvo que "en la priorización el mundo universitario no es solo el que requiere urgencia, es el sistema de pensiones, materia de seguridad, de primera infancia, uno no puede hacer todas las cosas al mismo tiempo. Guillier hace puras declaraciones de amor al Frente Amplio y de allá le dicen que no lo quiere. El Frente Amplio no quiere estar con Guillier, ellos no quieren gestos, quieren tener el poder".

Para el UDI, el 17 de diciembre "va a ser una elección competitiva, todavía no sabemos qué es lo que piensa Guillier. La conclusión es que va a gobernar con el Frente Amplio y con el PC, que le van a poner la música".