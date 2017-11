Piñera: "Guillier se parece cada vez más a Maduro"

El candidato presidencial de Chile Vamos endureció sus críticas a su contrincante, Alejandro Guillier, afirmando que "se parece cada vez más a (Nicolás) Maduro".En la actividad donde Ciudadanos le entregaba su apoyo, el ex Presidente afirmó que el senador "está cada día más violento, demagogo, populista, errático y se parece cada vez más a Maduro. ¿A dónde nos conduce ese camino? Chile necesita candidatos que busquen la unidad de los chilenos".Un eventual gobierno de Guillier, dijo, estará "dominado por el PC y los sectores más extremistas del país. Ese no es el camino que los chilenos necesitamos, queremos y merecemos".En la actividad, Piñera afirmó que en la segunda vuelta hay que "elegir entre dos caminos, "hay un camino que significa

mirar al pasado y otro al futuro; hay un camino que llama a dividir a los chilenos y otro a unirlos. Uno que es estancamiento y otro

progreso; y uno que quiere crear un Chile par todos y otro para algunos: me ha llamado la atención que

líderes de la Nueva Mayoría llamaran a una mitad de los chilenos a unirse contra la otra mitad".Los integrantes de Ciudadanos que manifestaron su apoyo a Piñera fueron: Viviana Pérez (ex secretaria general), Sylvia Eyzaguirre (investigadora CEP), Patricio Arrau (fundador de Ciudadanos), Ricardo Escobar (ex director SII en el primer gobierno de Michelle Bachelet), Patricio Artiagoitía (ex DC y fundador de Ciudadanos), Alejandro Jadresic (ex ministro de Energía de Eduardo Frei y parte del directorio de Enap), Ernesto Evans (ex director del INE en gobierno de Ricardo Lagos), Rafael Guilisasti (ex Mapu, ex presidente de la CPC y fundador de Ciudadanos), Juan José Santa Cruz (ex DC y fundador de Ciudadanos), Jorfe Errázuriz (presidente de la Fundación Errázuriz para el Emprendimiento y la Innovación), Esteban Jadresic (economista) y Paola Assael (economista).