Andrés Velasco dijo que Ciudadanos no tiene candidato y que no cree en "votar por el mal menor"

El ex ministro de Hacienda y líder de Ciudadanos, Andrés Velasco, salió a aclarar que el apoyo entregado hoy a Sebastián Piñera, por un grupo de militantes de la colectividad, encabezados por Juan José Santa Cruz y Rafael Guilisasti, es a título personal, pues el partido no tiene candidato para la segunda vuelta.

"Somos un grupo diverso y respetuoso de nuestras diferencias y en ese grupo, conviven personas con diversas opciones presidenciales. Todos los militantes tienen derecho a votar de acuerdo a sus conciencias y así lo acordamos colectivamente" dijo Velasco.

El ex precandidato presidencial también sostuvo que "como partido y quienes estamos aquí no entraremos a ningún comando ni tendremos reuniones con ningún candidato" y agregó que el que militantes de la colectividad opten por algunas de las candidaturas en carrera no daña la convivencia al interior del partido.

Sobre su opción personal, Velasco dijo que tal como hizo en primera vuelta anulará su voto pues "no creo votar por el mal menor".

Respecto del futuro de la colectividad, el ex ministro de Hacienda expresó que "vamos a seguir trabajando, a explorar colaboración. Hay muchos grupos de centro que pensamos parecido".