Sebastián Piñera Morel: "Nosotros cuatro (hermanos), en general, somos de centroizquierda"

13:51 El hijo del ex Presidente y candidato presidencial dijo que "fue la Nueva Mayoría la que se corrió para el lado que nos dejó a nosotros muchos más cercanos con el proyecto que lidera mi papá".

, hijo del candidato de Chile Vamos y ex Presidente, Sebastián Piñera, dijo que él, junto con su, son ideológicamente de centroizquierda, pero que el proyecto de la Nueva Mayoría se "corrió para el lado".

En conversación con Mega, Piñera Morel dijo que "creo que nosotros cuatro, en general, somos de centroizquierda, y fue la Nueva Mayoría la que se corrió para el lado que nos dejó a nosotros muchos más cercanos con el proyecto que lidera mi papá. Creo que eso le pasa a mucha gente", consignó La Segunda.

"No es porque uno haya cambiado su pensamiento. Es porque la NM se polarizó y se sigue polarizando, estando con el Partido Comunista, tomando propuestas que nosotros creemos que no lograrán llevarlas a cabo" dijo el hijo del ex Mandatario.

Otros comentarios de los hijos del abanderado opositor apuntaron a diversos temas, entre ellos, los de Cecilia Piñera quien planteó que la ley que despenaliza el aborto en tres causales "no quedó bien hecha, porque quedó muy abierta" o, el de Cristóbal Piñera quien sostuvo que "es algo súper persona, para mí el matrimonio homosexual es algo que me gusta, que defiendo y que me gustaría que se incluyera".