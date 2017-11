Harald Beyer estima que Beatriz Sánchez tiene "todo el derecho a reclamar" por la CEP

Las encuestas sobre la primera vuelta se quedaron cortas con el alcance de 20% que tuvo la candidata del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, por lo que el director del CEP, Harald Beyer, afirmó que es legítimo que haya reclamados por sus resultados.“En términos prácticos nosotros subestimamos a Sánchez y sobreestimamos a Piñera, todo lo demás está dentro de los márgenes de error, los órdenes están bien; pero indudablemente que eso es un problema de nuestra encuesta”, señaló esta mañana en radio Universo , afirmando que están analizando lo sucedido incluso con una auditoría externa.“Hay distintas hipótesis, (…) hay alguna evidencia que Sánchez aumentó su votación hacia el final de la campaña, pero como digo, es una hipótesis. Nosotros queremos chequear todas las hipótesis posibles. Hay otra que es muy probable: que tal vez no estemos capturando -por las particularidades que tiene el voto voluntario- una muestra representativa de los votantes. La muestra es representativa de la población, pero que sea representativa de la población no significa que necesariamente que sea representativa de los votantes. Ahí también puede haber un problema. Todo eso lo estamos estudiando. Nosotros como institución y hemos pedido una auditoría externa”, agregó.Beyer también manifestó que insinuar que los sondeos fueron manipulados "me parece un despropósito pero está en el legítimo derecho a hacer su reclamo”.Además, minimizó el impacto de las encuestas en el voto: "Esto se ha estudiado empíricamente en muchos países y no hay ninguna evidencia que las encuestas sean demasiado importantes en la decisión de voto de las personas (…) No hay ninguna evidencia real”.Sobre la segunda vuelta, Beyer aseguró que "los dos candidatos han sido bastante débiles en sus primeros días. Esa es mi impresión. Los mensajes no han sido claros, un poquito imprecisos”.“Los dos tienen que llevar gente a votar para obtener el 50% más uno, y no parecen darse cuenta que eso es fundamental para sus posibilidades”, criticó augurando que se peleará voto a voto.