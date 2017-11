ME-O a Beatriz Sánchez: "No cometas mi error, llama a votar por Alejandro Guillier"

17:41 El ex candidato presidencial del PRO recordó que en 2009 sacó un porcentaje similar al de la postulante del Frente Amplio y no fue claro en su respaldo en segunda vuelta. "Lo que está en juego no es cualquier cosa", agregó.