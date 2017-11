Bitar aseguró que "gran porcentaje del Frente Amplio va a votar por Guillier"

El coordinador político de la campaña de Alejandro Guillier, Sergio Bitar, aseguró que un "gran porcentaje" del Frente Amplio votará por el candidato oficialista, en la antesala de la reunión del bloque con Beatriz Sánchez, para zanjar su postura ante el balotaje.

"De lo que vamos observando es que se va decantando en cosas de decir 'avance más en las cosas que queremos' y va a ir ganando más disposición de la gente que votó por nosotros, pero eso se está estabilizando y gran porcentaje del Frente Amplio va a votar por Guillier, eso es independiente si van a ser oposición. Lo importante es que cada persona sepa por quién votar y escuche a sus líderes", dijo a Tele13 Radio

El ex ministro calificó como "delicada" la situación del PPD tras las elecciones.

"Lo que veo venir es un nuevo proyecto político progresista que está en gestación, ese nuevo proyecto necesita reordenar las fuerzas políticas. Entre el Frente Amplio y las nuevas fuerzas políticas va a haber reacomodo. Si no miramos que hay problema con la ciudadanía, que hay problema de abertura a la juventud, ahí vamos a tener problemas. Yo no me desesperaría y me guiaría por cuál es el gran proyecto de Chile", dijo.

"El Frente Amplio está recién gestándose, ¿pueden solos? ¿sin las fuerzas tradicionales? No, la centro izquierda también necesita una remodelación, veamos cómo estas cosas se van dando y buscar entendimientos", agregó.