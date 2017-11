Rossi por fiscal que investiga ataque: "Siempre se sembró un manto de duda"

El senador Fulvio Rossi puso en duda la labor de la Fiscalía, luego que peritajes descartaran sangre en el cuchillo con el que fue atacado al interior de su comando, como denunció.

El parlamentario criticó al fiscal Gonzalo Guerrero. "Sus declaraciones, a dos días de las elecciones, fueron sorprendentes. Se puso en tela de juicio el traslado, siempre sembrando un manto de duda", dijo a radio Agricultura.

A Rossi le llama la atención "la forma en cómo se entrega la información y el manejo comunicacional que se le da. En estos casos más del 90% de las veces nunca se responsabiliza a la víctima".

También acusó una operación política de parte del diputado Hugo Gutiérrez.

"He tenido la mala suerte de compartir el territorio con una persona que entiende la política como una guerra. Desde el minuto uno salió el diputado Gutiérrez señalando que esto era un montaje antes que saliera cualquier antecedente. Me ha llamado la atención que aparece como dirigiendo una investigación, cuando eso es completamente ilegal. Él no tiene ninguna participación en la investigación", dijo.

Rossi sostuvo que el comunista "es una persona tenebrosa y le conozco el actuario, va donde sus contendores y los intenta destruir".

"Siempre hay un móvil político en sus querellas, es tenebroso el mecanismo que utiliza, tengo antecedentes de que lleva falsos testigos", recalcó.