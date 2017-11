Roberto Ampuero se disculpó por difundir falso tuit: “Lo incluí en el fragor del debate”

15:30 El ex ministro de Cultura durante el gobierno de Sebastián Piñera lamentó haber inducido al error, luego de publicar un falso mensaje de apoyo de Nicolás Maduro a Alejandro Guillier.

El escritor y ex ministro de Cultura, Roberto Ampuero, ofreció disculpas por el falso tuit que difundió de Nicolás Maduro, en el que el gobernante venezolano respaldaba al “candidato bolivariano” Alejandro Guillier.

“Efectivamente me informan que este supuesto mensaje del dictador Nicolás Maduro no corresponde a la realidad y lo incluí en el fragor del debate twitteriano”, dijo el escritor, quien además, dijo que lamenta “haber inducido a error a quienes me leen”.

Efectivamente, me informan que este supuesto mensaje del dictador Nicolás Maduro no corresponde a la realidad y lo incluí en el fragor del debate twitteriano. Lamento haber inducido a error a quienes me leen y pido las disculpas del caso. Roberto Ampuero. pic.twitter.com/AOJaIqq0xX — roberto ampuero (@robertoampuero) November 29, 2017

El diputado de RD, Giorgio Jackson, en tanto ocupó el curriculum de Ampuero, que el propio escritor tiene disponible en su biografía de Twitter para referirse al hecho, lo que también recibió la respuesta del ex ministro de Cultura.