Bachelet negó intervencionismo: "Estamos defendiendo lo que hemos hecho"

La Presidenta Michelle Bachelet salió al paso de las acusaciones del comando del candidato presidencial de Chile Vamos, Sebastián Piñera, quienes aseguran que el Gobierno está interviniendo en favor del postulante del oficialismo, Alejandro Guillier.

En una entrevista con el noticiario Ahora Noticias, la Jefa de Estado rechazó las denuncias, asegurando que "no estamos en campaña, estamos defendiendo lo que hemos hecho".

La Mandataria mostró unos correos electrónicos, los que revelaban las invitaciones enviadas a ambos candidatos para actividades oficiales, afirmando que ambas llegaban al mismo tiempo.

Luego, Bachelet recordó que "el 12 de febrero de 2013, el Presidente Piñera, siendo Presidente, primero cuando Pablo Longueira no continuó en carrera, él dijo que Evelyn (Matthei) podía ser una gran candidata, y luego, en un acto a dos años de la extensión del post natal, él dijo que había que votar por Evelyn, que era una gran presidenta. Yo nunca he mencionado candidato alguno. No he nombrado candidato, aunque me imagino que todo el mundo sabe cuál es mi candidato".

Sobre su candidato, la Mandataria afirmó que "yo soy Presidenta de todos los chilenos, pero yo soy parte de una coalición política, de la Nueva Mayoría, entonces no creo que vaya a ser una cosa muy sorprendente".

Bachelet también habló sobre las encuestas, señalando que "no siempre reflejan la realidad. Más allá de que también uno ha aprendido que no toda la gente dice la verdad cuando la preguntan".

Por los dichos de Piñera, que compararon al candidato oficialista con el presidente venezolano Nicolás Maduro, la Presidenta afirmó que "se ha caído en la campaña del terror".

"Yo creo que los chilenos no creen en esto, porque ven el país en el que viven, que no es perfecto, que tiene problemas pero que no se pueda comparar con otros países. Qué ha sucedido, el humor ha sido la respuesta, la cantidad de memes que han aparecido es impresionantes", expresó.