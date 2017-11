Guillier: campaña de Piñera se pondrá "más sucia" y "atacará a mi familia"

El candidato presidencial Alejandro Guillier dijo que la campaña de Sebastián Piñera se pondrá "más sucia" y advirtió que en los próximos días atacarán a su familia.

"Se va a poner más sucio, van a empezar a atacar a la familia, al entorno. Yo tengo los antecedentes de que eso va a venir", dijo en el ciclo radial #SiYoFueraPresidente

"Van a ser cada vez más agresivos con el entorno. Cuando te buscan a ti y no te encuentran, empiezan por tu entorno", dijo, afirmando que el ex Presidente está "desesperado" porque sabe que está perdiendo.

Sobre el tono de la campaña, el senador justificó sus críticas afirmando que "me han tratado pésimo, me han tratado hasta de narcotraficante, me han tratado de las peores maneras, y nadie dice nada. Las dos veces que yo me he defendido porque me he sentido asqueado, se arma un escándalo nacional. ¿Por qué?".