Piñera: "Se está haciendo un uso abusivo del Estado para influir"

09:24 El ex Presidente y candidato reiteró sus acusaciones sobre intervencionismo. Dijo que no cambió de opinión respecto del tema de la gratuidad y sobre las pensiones sostuvo que "nunca le vamos a quitar al trabajador su derecho a elegir quién quiere que administre sus fondos".

El ex presidente y candidato presidencial, Sebastián Piñera, se refirió en entrevista con T13 a la campaña de la segunda vuelta, sus roces con el abanderado oficialista, Alejandro Guillier y sus propuestas en materias de gratuidad y pensiones.

En la conversación, el ex Mandatario dijo que "es natural que el gobierno defienda su obra", en relación a la respuesta del Ejecutivo a las acusaciones de intervencionismo, pero sí sostuvo que "en muchas partes del país, hay funcionarios, intendentes, gobernadores (llamando a hacer campaña por Guillier)".

"Creo que se está haciendo un uso abusivo del Estado para influir en la campaña presidencial" dijo Piñera.

El candidato de Chile Vamos, además se refirió a sus declaraciones sobre Alejandro Guillier, a quien comparó con Nicolás Maduro y a la respuesta que obtuvo del parlamentario, quien dudó de su estabilidad emocional".

"Se ha puesto muy violento, muy agresivo, muy descalificador, ese es el lenguaje que no me gusta. Podemos tener ideas distintas, pero eso no quiere decir que tenemos que tratarnos como enemigos y tratar de destruirnos mutuamente, dijo Piñera, quien además dijo que "no le voy a contestar (a Guillier), los chilenos son muy inteligentes y saben muy bien que tengo principios muy sólidos que me han acompañado toda la vida, y en segundo lugar gracias a Dios tengo una gran estabilidad intelectual y emocional y, en parte, eso proviene del apoyo que recibo de mi familia".

Sobre su promesa de avanzar en gratuidad en la educación superior, que le realizó al senador por Santiago, Manuel José Ossandón, Piñera dijo que "no le vamos a quitar la gratuidad a ningún estudiante, vamos a avanzar en gratuidad en los estudiantes de la educación técnico profesional porque Chile necesita buenos técnicos".

"Nosotros no cambiamos de opinión, no tomé lo que dicen los contrarios que es una caricatura como si fuera la verdad" dijo el ex Mandatario.

"Nosotros eliminamos el CAE, reducimos la tasa de interés, dijimos que nadie paga mientras se estudia, sólo pagan cuando hayan egresado y tengan trabajo. Ha sido una ayuuda y alivio para los deudores del CAE", dijo el candidato opositor.

"Estamos dispuestos a establecer un criterio de justicia: los que están con gratuidad van a mantener su gratuidad, los que tienen educación técnico profesional, vamos a mejorar la calidad y a avanzar en gratuidad en forma preferente en ese sector. A los demás, los más pobres, gratuidad; a la clase media necesitada, gratuidad; lo que tienen alguna posibilidad de pago, que devuelvan parcialmente lo que la sociedad les entregó" planteó Piñera.

En materia de pensiones, en tanto, Piñera dijo que "se puede mejorar abriendo la industria de Administradoras de Fondos de Pensiones que hoy está dominada por cuatro o cinco AFP" y planteó que "nunca le vamos a quitar al trabajador su derecho a elegir quién quiere que administre sus fondos".