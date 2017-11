Presidenta y relación de su hija con vocalista de Villa Cariño: "¡Que no me diga suegra!"

Brevemente la presidenta Michelle Bachelet se refirió en una conversación con La Cuarta, a la relación que su hija, Sofía Henríquez, mantiene con Max Vivar, el vocalista de la banda, Villa Cariño.

Al momento de ser consultada en la entrevista por la relación, la Mandataria dijo que "como cualquier mamá, a mí sólo me importa ver felices a mis hijos".

"Si mi hija escoge un músico, un ingeniero o un médico es su decisión. Que la quiera y respete, por supuesto" dijo Bachelet.

Además, la jefa de Estado hizo una petición: "ah, ¡que no me diga suegra y que me ayude con la plantación de tomates", en relación con una de las actividades, que dijo, la esperan una vez que abandone La Moneda.