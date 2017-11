Esposa de diputado Rincón: “Esto se usó para desprestigiar a Ricardo y Ximena”

En conversación con el diario La Segunda, la esposa del diputado Ricardo Rincón (DC), Patricia Farías, abordó la acusación de maltrato en contra de su marido y, cómo ello le valió que la entonces presidenta de su partido, Carolina Goic, le impidiera postular al Senado.

“A pesar del daño tan grande que se nos hizo, no lograron permear nuestra maravillosa familia. Ricardo es el hombre de mi vida, jamás me he arrepentido de haberme casado con él”, dijo Farías.

La esposa del parlamentario sostuvo además que “Ricardo demostró su total inocencia y fue absuelto por los tribunales. Esto es un caso cerrado, pero lamentablemente se usó para desprestigiar a Ricardo y Ximena, porque saben que a elección que se presentan, los Rincón ganan”.

Farías también se refirió al mensaje por Twitter de la diputada Karol Cariola (PC), quien dijo que la imagen de Guillier con Rincón era una “señal política que no ayuda”.

“¿Es una mala señal que Guillier le de tanto protagonismo al PC?, dijo la esposa del parlamentario.