Chile Vamos le pidió a Loreto Letelier que se retirara de actividad de Sebastián Piñera

17:31 La presencia de la polémica ex candidata a diputada de la UDI, que puso en duda el caso Quemados, causó incomodidad en el bloque opositor.

La polémica ex candidata a diputada de la UDI, Loreto Letelier, se tuvo que retirar de una actividad pública del candidato presidencial de Chile Vamos, Sebastián Piñera, el que se realizó este viernes en Quinta Normal.

La gremialista, que fue derrotada en su postulación por el distrito 9, llegó al cumpleaños del ex Mandatario junto a vecinos y dirigentes de Chile Vamos en Quinta Normal.

Según lo informado por Emol , durante la actividad se acercó a ella el diputado RN y miembro del comando Nicolás Monckberg, quien le habría expresado su incomodidad ante su presencia. Tras un breve diálogo Letelier optó por retirarse del lugar.

"Aquí yo vengo o apoyar, somos todos de Chile Vamos, y la idea es que el Presidente Piñera salga electo (...). Nicolás estaba medio complicado, pero son cosas de él. Me dijo 'mira es una cuestión que la organicé yo' y como hubo cierta polémica con mi candidatura me pidió que me retirara, pero yo venía a entregarle todo mi apoyo al Presidente Sebastián Piñera", comentó la abogada.

La ex postulante al Congreso se hizo conocida por asegurar que la educación gratís "estaba en la Internet" y también por poner en duda el crimen que sufrió Carmen Gloria Quintana, y Rodrigo Rojas Denegri, quienes fueron quemados por una patrulla militar en julio de 1986.

Los dichos de Letelier sobre el caso Quemados fueron criticados por el propio Piñera y por diversos sectores de Chile Vamos.