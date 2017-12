Encuesta Cadem: Guillier se acercó a Piñera y se mantiene el empate técnico

Cadem entregó durante este viernes su última encuesta realizada antes de la segunda vuelta del 17 de diciembre que medirá al candidato de Chile Vamos, Sebastián Piñera, y al postulante de La Fuerza de la Mayoría, Alejandro Guillier.

La medición mostró al ex Presidente con un 40% de las menciones, mientras que el senador oficialista logró un 38,6%. Un 21.4% de los consultados señaló que no sabe, no responde, nulo, blanco, por ninguno o no votaría.

En comparación a la muestra anterior, el abanderado de centroizquierda aumentó sus preferencias en 1,3 puntos porcentuales, más de los 0,2 de Piñera.

En cuanto a quienes se declaran decididos a votar en segunda vuelta, el porcentaje llega a un 71%, donde Piñera obtiene el 46,1% de las preferencias y Guillier un 43,6%. “En este caso, un 10,3% señala que no sabe, no responde, nulo, blanco, por ninguno o no votaría”, afirmó Cadem.

Un 53% cree que Piñera será el próximo Presidente de Chile, mostrando un alza de 4 puntos porcentuales. en relación a la semana anterior y atenuando así la caída de 17 puntos. En cuanto a Guillier, un 38% le dio aquella posibilidad.

La encuestadora dio así su última encuesta presidencial, esto luego de las críticas que recibió especialmente de la ex candidata presidencial del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, ya que según ella, no reflejó el real respaldo que recibió en las elecciones del 19 de noviembre (20%).