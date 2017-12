Piñera denunció que en primera vuelta se entregaron votos marcados por las opciones de Guillier y Sánchez

El candidato de Chile Vamos, Sebastián Piñera, aseguró que "Chile no se convertirá en Venezuela aunque gane Alejandro Guillier" en la segunda vuelta presidencial.

El ex Presidente aclaró que "nunca he comparado a Chile con Venezuela. Chile es un país sólido. Cuando veo a Guillier ponerse tan violento me recordó a Maduro, que no tiene nada que ver con comparar a Chile con Venezuela", dijo en el ciclo radial #Siyofuerapresidente.

También puntualizó que "lo que dijo Érika Olivera fue que no le gustaría ver a Chile como Venezuela y yo estoy 100% de acuerdo, como creo que no le gustaría a ningún chileno, salvo tal vez el senador Alejandro Navarro, que Chile fuera como Venezuela".

El abanderado dijo que el país liderado por Nicolás Maduro "está en una crisis total, situación que no ocurre en nuestro país".

El candidato de Chile Vamos, también se refirió a la idea de poner más apoderados en el conteo de las mesas para la segunda vuelta y planteó que "en muchas mesas no tuvimos apoderados, mucha gente se comprometió y no llegaron".

"Hay muchos que se pasan de vivos, hubo muchos votos que estaban marcados previamente. A mucha gente le pasaban un voto que estaba marcado en favor de Guillier o de Sánchez. Los apoderados deben estar a las 9 de la mañana, tienen que haber ojos vigilantes" dijo el ex Mandatario.

Sobre su cambio de postura al abrirse a la gratuidad en la educación superior, Piñera explicó que "todo el mundo cambia su postura, porque de lo contrario seguiríamos en las cavernas. Todos van evolucionando".

"Siempre dijimos que ningún joven con mérito se iba a quedar fuera de la educación superior. Vamos a avanzar en gratuidad en la educación técnica profesional, estamos avanzando privilegiando a los que más lo necesitan", manifestó.

El abanderado de Chile Vamos dijo que en un eventual Gobierno no cerraría el penal Punta Peuco, justificando que "en todas las democracias del mundo existen cárceles especiales por temas de seguridad".

También admitió que la competencia con Alejandro Guillier será estrecha.

"Nunca pensé que era una carrera corrida, es verdad que las encuestas se equivocaron mucho. Algunos pensaron que podíamos ganar en primera vuelta. Nuestra campaña nunca se derechizó, yo creo que la Nueva Mayoría se izquierdizó, nuestra campaña va a apelar a la mayoría de los chilenos", dijo.

Piñera sostuvo que "esta elección no está ganada, es bueno para Chile que ganemos, tenemos un país estancado que no crece, la salud está en una crisis grave, la calidad de la educación está desgastada, ese no es el Chile que queremos y merecemos. Chile debe recuperar el liderazgo y el dinamismo", enfatizó.