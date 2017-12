Beatriz Sánchez indignada con acusación de Piñera: "Basta"

11:15 El abanderado de Chile Vamos, acusó que en primera vuelta hubo votos marcados por la ex candidata o Guillier. Mientras, Gabriel Boric, le pidió pruebas al candidato.

La ex candidata presidencial del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, reaccionó indignada ante la acusación de Sebastián Piñera , quien aseguró que durante la primera vuelta hubo muchos votos marcados "en favor de Alejandro Guillier o Sánchez".

"Hay muchos que se pasan de vivos, hubo muchos votos que estaban marcados previamente", dijo el ex mandatario en el ciclo radial #Siyofuerapresidente.

"Basta. La ambición de poder no puede justificar faltarle el respeto a las miles de personas que trabajaron como vocales. El fin no justifica los medios", tuiteó la ex carta presidencial.

El diputado del FA, Gabriel Boric, pidió a Sebastián Piñera que muestre pruebas de lo que acusa o se retracte. Otras figuras del FA, como Giorgio Jackson y Rodrigo Echecopar, opinaron que Piñera debe estar "desesperado" para haber lanzado esa acusación.

