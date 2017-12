Ossandón a Kast: “Le pido que deje de pensar en 2021”

En declaraciones a La Segunda, el senador por Santiago, Manuel José Ossandón, criticó duramente al diputado y senador electo por La Araucanía y vocero de la campaña de Sebastián Piñera, Felipe Kast, quien dijo en el programa Tolerancia Cero, que se opondrá al aumento del 60% en la gratuidad.

“Le pido a Kast que deje e pensar en 2021. Lo que hizo anoche fue un golpe bajo la línea de flotación del barco y es muy grave“, dijo Ossandón, luego de que Piñera incluyó entre sus anuncios el avanzar en gratuidad en la medida en que lo permitan las condiciones económicas del país.

El senador y ex precandidato presidencial, dijo que “yo he mostrado madurez y lo he hecho por Chile, me he comido muchos sapos. Pero también tenemos que apoyar con fuerza al ex Presidente cuando él responsablemente toma decisiones que son resultado de escuchar lo que dijo la gente el 19 de noviembre”.

“Lo que ha pasado evidencia que Kast representa a la derecha económica disfrazada de liberal“, dijo Ossandón.