Carolina Goic y votos “marcados”: “No todo vale en la carrera electoral”

La ex presidenta y ex abanderada presidencial de la DC, Carolina Goic, reaccionó esta jornada a la denuncia realizada por el ex presidente y candidato de Chile Vamos, Sebastián Piñera, relativa a la entrega de votos marcados con las opciones de Alejandro Guillier y Beatriz Sánchez, durante la primera vuelta de las elecciones presidenciales.

La senadora por Magallanes, aludió en Twitter al candidato opositor, y le dijo que “es irresponsable ‘sugerir’ atisbos de fraude electoral sin pruebas concretas y denuncia formal”.

“Cuidemos nuestra democracia. No todo vale en la carrera electoral”, dijo Goic.

@sebastianpinera es irresponsable “sugerir” atisbos de fraude electoral sin pruebas concretas y denuncia formal. Cuidemos nuestra democracia! No todo vale en la carrera electoral!— carolinagoic (@carolinagoic) December 4, 2017