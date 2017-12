Beatriz Sánchez: "He decidido votar contra Piñera, voy a votar por Alejandro Guillier"

21:26 La ex candidata presidencial del Frente Amplio enfatizó que se trata de una decisión "personal" y que respeta las acciones que tomó su pacto por un eventual respaldo al candidato de La Fuerza de la Mayoría.

La ex candidata presidencial del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, confirmó que en esta segunda vuelta presidencial votará por el candidato de La Fuerza de la Mayoría, Alejandro Guillier.

"He decidido votar contra Piñera, voy a votar por Alejandro Guillier", expresó la ex abanderada, enfatizando que se trata de una determinación "personal" y que respeta la acción que tomó su pacto, que la semana pasado no oficializó su respaldo al abanderado oficialista.

Entre las razones para rechazar al candidato de Chile Vamos y favorecer a Guillier fueron los dichos del ex Presidente, quien deslizó un supuesto fraude electoral. "Cruzó un límite", expresó la periodista.

"Las declaraciones de esta mañana de Sebastián Piñera son inaceptables, lo que hizo fue cruzar un límite respecto a lo que somos y a lo que hemos hecho como país, a lo que es hoy día la democracia y a procesos que son sostenidos por ciudadanos y ciudadanas chilenas, procesos republicanos y los pone en duda al señalar que quizás hubo fraude en la elección presidencial", señaló.

Sánchez afirmó que "Chile con Sebastián Piñera no solo significa un retroceso, significa también un riesgo y no podemos someter a Chile a un riesgo de esta naturaleza con un Presidente que está levantando este tipo de dudas".

La determinación de Sánchez habría sido informada a los 14 partidos y movimientos políticos frenteamplistas.