Van Rysselberghe dijo que la denuncia de votos marcados de Piñera "fue innecesaria"

La presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, aseguró que la denuncia de Sebastián Piñera sobre votos marcados a favor de Alejandro Guillier y Beatriz Sánchez fue "innecesaria".

"No voy a defender caballos cojos, pero partamos de que no es una mentira, es un hecho, pero no un hecho masivo, pero creo que fue innecesario", dijo a Tele13 Radio

La dirigenta sostuvo que el candidato de Chile Vamos "nunca dijo que había una alteración en el resultado, que había un fraude, lo dijo como un comentario. Creo que estaba tratando de incentivar a la participación de nuestros apoderados de mesa, porque leí la entrevista y creo que en general tanto los partidos como el comando están tratando de incentivar que hayan apoderados, no tanto porque hayan votos marcados, sino porque creo que es importante en el recuento".

Van Rysselberghe cree que los problemas se produjeron por la falta de experiencia de algunos vocales de mesa. "Tenían en general poca experiencia, muchos eran nuevos, lo que nos interesa es que haya muchos apoderados en las mesas justamente por eso, porque creemos que los vocales no tienen mucha experiencia en los recuentos de votos, hubo mucho descuadre".