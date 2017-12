Camila Vallejo y "votos marcados": "Hay una instalación desesperada de decir que hay fraude e intervencionismo"

08:36 La diputada abordó la polémica generada por el candidato de Chile Vamos, Sebastián Piñera y, dijo que "echarle la culpa a los medios de comunicación me parece que es una actitud de alguien que no se hace cargo de sus declaraciones".

En conversación con radio Universo, la diputada Camila Vallejo (PC), se refirió a la polémica generada por el ex presidente y candidato de Chile Vamos, Sebastián Piñera, quien denunció entrega de votos marcados por las opciones de Alejandro Guillier y Beatriz Sánchez,en la elección de primera vuelta.

Al aclarar sus dichos, Piñera dijo que las denuncias habían aparecido en TV, radios y prensa escrita y electrónica, explicación que fue criticada por la parlamentaria. "Echarle la culpa a los medios de comunicación me parece que es una actitud de alguien que no se hace cargo de sus declaraciones y de las consecuencias" dijo.

Vallejo además criticó a la oposición por los cuestionamientos a la agenda legislativa del gobierno, donde incluyó suma urgencia al proyecto que crea el Consejo de Ahorro Colectivo y a la modificación al Capítulo XV de la Constitución.

"Es importante que la oposición entienda que es normal que al momento de terminar su período, termine finalizando los proyectos. Hay una instalación desesperada de decir que hay fraude e intervencionismo electoral", dijo la diputada.

Sobre el apoyo expresado ayer por Beatriz Sánchez a la candidatura de Guillier y la decisión del Frente Amplio de llamar a votar no por Sebastián Piñera, la ex dirigente estudiantil dijo que "no me corresponde empezar a opinar de las discusiones de su sector. Es valorable el proceso de reflexión, porque demuestra el compromiso del FA, segundo, el rechazo a Piñera y, tercero, llamar a sus electores a votar".