Guillier por votos "marcados": "Piñera está confundido porque presiente la derrota"

El candidato de Fuerza de la Mayoría, Alejandro Guillier, se refirió, en conversación con Hola Chile de La Red, a la polémica por la denuncia del abanderado de Chile Vamos, Sebastián Piñera, sobre votos marcados con anterioridad, los que según indicó, fueron entregados en la primera vuelta de las elecciones presidenciales.

Para el candidato oficialista, la denuncia de Piñera "busca desconocer nuestro sistema de elecciones. Eso es lo primero que hacen quienes quieren desconocer los procesos electorales, empezar a decir que aquí hay fraude y la verdad es que no ha habido fraude".

"No hay denuncia en el Servel, por lo tanto es una irresponsabilidad. No creo que sea una cosa que se le salió y lo dijo, porque su comando sigue insistiendo en esa línea y, eso lo que busca, es generar un cuadro complejo de miedo en la gente para inhibir votar" sostuvo Guillier.

El senador por Antofagasta dijo además que "cuando uno comete un error, lo reconoce y cuando no lo quiere reconocer, es porque no fue un error no forzado, sino que puede tener una intencionalidad.

Con posterioridad en una actividad pública, Guillier reiteró sus críticas contra Piñera y acusó al candidato opositor de soberbia y cuestionó que no se haya retractado de sus dichos.

"Le pido humildad, que tenga el gesto de decirles a las FF.AA., al Servel, a los vocales de mesa y los ciudadanos, que somos un país decente y que lamenta lo que dijo porque nos ofende a todos", dijo Guillier.

El senador por Antofagasta dijo que en caso de que Piñera no se retracte de sus dichos "va a pasar morado toda la canmpaña" y agregó que el candidato de Chile Vamos "va a perder porque es minoría".

"Cuando uno anda como veleta, hoy se declara 'aylwinista', luego 'pinochetista', dice que no cree en la gratuidad y luego que sí y en su comando le dicen que no van a apoyar en esa línea, lo que hay es confusión y está confundido porque presiente la derrota" dijo el candidato de la Fuerza de la Mayoría.

El parlamentario también agradeció el apoyo que le entregó la ex candidata presidencial Beatriz Sánchez y, dijo que la adhesión se dio porque "damos confianza aunque tenemos diferencias (...) ellos mantendrán la actitud crítica en las materias en que no tengamos acuerdo, es una actitud democrática y transparente".

"Gracias Beatriz, una vez más diginificas tu propio nombre y decisión. Muy valiente y agradecido", dijo el candidato presidencial.

En otra materia, Guillier respondió al grupo de la DC que dijo que no votará por él en las elecciones y dijo que "veo a diario el apoyo de las bases sociales y están plenamente integrados". "No sé en qué momento se molestaron (el grupo que anunció que no lo apoyará), pero en lo que conozco de la historia, la DC siempre ha sido un partido progresista. La DC está aquí".