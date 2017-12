El Chino Ríos volvió a arremeter contra Guillier

El ex número 1 del tenis, Marcelo "Chino" Ríos, arremetió por segunda vez contra el candidato presidencial oficialista Alejadro Guillier.

En esta oportunidad, el Chino tuiteó: "Señor Guillier usted como periodista que le gusta hacer preguntas, me podría contestar estas dos? Que no me quedaron claras...", adjuntando un audio donde se escucha a alguien preguntarle a Guillier: "¿Cómo lo pasó la última vez en en la cárcel?", a lo que el senador responde: "A ver, cuánto tiempo atrás...".

Luego la persona le pregunta, "¿Y la sociedad con su señora, qué pasó ahí?, ¿para evadir impuestos? usted era empleado".

La primera pregunta se refiere al caso del juez Calvo el año 2003, cuando Guillier era director de prensa de Chilevisión y la jueza del caso estimó que prestó todos los medios para realizar una grabación secreta donde el juez del caso Spiniak reconocía ser cliente de un sauna gay. A raíz de ello Guillier pasó una noche en el Anexo Cárcel Capuchinos.

La segunda pregunta es porque según reveló una investigación de radio Bío Bío, el candidato cobró su sueldo por 20 años con una figura tributaria que le permitía pagar el 20% dsobre sus utilidades, en vez del 42% que tendría que haber pagado como trabajador.

Señor Guillier usted como periodista que le gusta hacer preguntas, me podría contestar estas dos? Que no me quedaron claras... pic.twitter.com/UGQcnqxQJS — Marcelo Rios Mayorga (@MarceloRios75) 5 de diciembre de 2017

El ex tenista también contó, en su estilo, que vendrá a Chile para votar: