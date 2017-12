Luksic volvió a cuestionar los dichos de Guillier. "Chile necesita un diálogo más constructivo"

El empresario Andrónico Luksic volvió a cuestionar los dichos del candidato presidencial oficialista, Alejandro Guillier, quien durante un discurso de campaña afirmó que en un eventual gobierno suyo se meterá "la mano al bolsillo de quienes concentran el ingreso para que ayuden a hacer patria alguna vez".

A un día de su reacción, el presidente de Quiñenco respondió a quienes lo criticaron por presuntamente "asustarse" ante una posible alza de impuestos a los más ricos.

"No me asusto con ninguna propuesta, mientras sea planteada y discutida seriamente. Lo que sí me preocupa, y mucho, es que se utilicen consignas políticas irresponsables para dividir y polarizar al país. Chile necesita un diálogo más constructivo", afirmó en su cuenta de Twitter.

Luksic también lamentó lo "polarizada" que se volvió la campaña electoral en la segunda vuelta. "Esperemos que en los días que quedan oigamos propuestas, ideas de fondo, un debate más constructivo, que nos permita a los chilenos votar responsablemente", señaló.

Tanto Guillier como su comando llamaron al empresario a "no asustarse", asegurando que los sectores de mayores ingresos deben "ser más responsables de las demandas sociales y con una sociedad más justa" y no afectar a la clase media con cargas tributarias.

Leonardo, no se equivoque. No me asusto con ninguna propuesta, mientras sea planteada y discutida seriamente. Lo que sí me preocupa, y mucho, es que se utilicen consignas políticas irresponsables para dividir y polarizar al país. Chile necesita un diálogo más constructivo. https://t.co/c0lERVMh5Y — Andrónico Luksic C. (@aluksicc) 6 de diciembre de 2017