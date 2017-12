Polémica porque TVN grabó programa con Guillier y a Piñera lo entrevistó en vivo

12:14 Directores de la señal habrían solicitado salida del director de prensa. Marcela Vacarezza, panelista de "Candidato llegó tu hora", dijo que "no hubo ediciones, no se repitió ni se cortó nada".

Una polémica se desató con el programa "Candidato llegó tu hora", de entrevistas a los abanderados presidenciales, luego de que conoció que la emisión de ayer, con la conversación con Alejandro Guillier fue grabada, en tanto que la entrevista a Piñera fue en vivo, según informó El Mercurio.

De acuerdo con la publicación, el candidato oficialista llegó ayer a eso de las 20.45 horas hasta la estación pública para realizar el registro que se emitió cerca de las 23 horas.

Los directores de TVN Lucas Palacios, Jorge Atton y María José Gómez acudieron al director ejecutivo, Jaime de Aguirre, a aclarar la situación, y se les informó que en el caso de Guillier, el programa sería grabado. El Mercurio sostiene que los directivos del canal solicitaron la salida del director de prensa, Alberto Luengo.

Desde el comando de Piñera, en tanto, confirmaron que el día lunes, cuando fue su turno, el ex Presidente fue citado a las 22.30 y el programa comenzó su emisión a las 23.15.

La panelista del espacio, Marcela Vacarezza, en tanto, cuestionó las críticas y aseguró que "se grabó de 21.20 a 22.45 como que fuera en vivo. No hubo edición alguna. No se repitió ni se cortó nada. No hagan especulaciones porque no las hay".