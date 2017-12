Gabriel Boric y su voto para la segunda vuelta: "No tengo una decisión tomada"

El diputado del Movimiento Autonomista, Gabriel Boric, afirmó que no tiene una decisión tomada sobre su voto en segunda vuelta, esto pese a que la ex candidata presidencial del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, manifestó su apoyo para el abanderado oficialista Alejandro Guillier.

En una entrevista en el programa "Estado Nacional", el parlamentario por la Región de Magallanes reconoció que se siente "más cerca" del senador que del postulante de Chile Vamos, Sebastián Piñera, pero aseguró que eso "no es suficiente" para definir su postura personal ante el balotaje.

"No tengo la decisión tomada. Estoy muy consciente que la tengo que tomar muy pronto y cuando lo haga lo anunciaré. Porque me parece que quienes tenemos roles de liderazgo público, tenemos que dar cuenta de cuáles son nuestras opciones y los motivos, y no escudarnos en que el voto es secreto para esconder una definición política", afirmó.

Boric afirmó que "las definiciones de Guillier siguen siendo escurridizas, pero pudo haber hecho más esfuerzos concretos para acercarse en un mundo que será importante en los próximos años".

"No siento convocado 'todos contra la derecha' como fue con Pinochet. Piñera no es Pinochet. Por lo tanto, soy crítico y tengo una distancia sideral con lo que representa Sebastián Piñera, el simple hecho que sea de derecha no me convoca 'un todos contra'", agregó.

El diputado afirmó que, además de las posturas sobre el CAE y las AFP, espera que el periodista entregue propuestas sobre descentralización.