Rubilar dijo que Guillier "ha mostrado una bajeza pocas veces vista" al criticar reducción de listas de espera

La diputada Karla Rubilar emplazó al candidato Alejandro Guillier, quien criticó a Sebastián Piñera por el informe de Contraloría que determinó que en su Gobierno fueron eliminadas administrativamente 30 mil personas de la lista de espera No Auge.

"Es de las pocas veces que lo escucho hablar de salud, no es un tema que le haya preocupado en el Congreso. Que hoy alce la voz para hablar de un sumario que fue instruido por el ministro Mañalich en el Gobierno de Piñera... Todas las acciones se tomaron hace cuatro años y hoy sale el resultado del sumario. Quiero ser clara, ésto es en un hospital", dijo a radio Agricultura.

A su juicio, "el candidato Guiller ha mostrado una bajeza pocas veces vista, creo tener la capacidad de poder emplazarlo. Quiero decirle que en este Gobierno él no ha alzado la voz por los casos que están en lista de espera hoy, de las personas que fallecieron por esta espera".

La parlamentaria espera que el abanderado oficialista "empiece a contarnos su programa de salud porque no sé si es la continuidad para los hospitales que vienen construyéndose, no sé lo que es, no conozco su programa, ojalá que ocupe su tiempo para eso. Se preocupa de atacar a los demás porque no tiene contenido", enfatizó.