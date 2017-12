Ossandón: "Es muchísimo mejor la opción de Piñera que un Guillier con el PC"

El senador Manuel José Ossandón justificó su apoyo a la candidatura de Sebastián Piñera pese a sus diferencias, ya que a su juicio representa la mejor opción para conducir el país, que "un Alejandro Guillier con el PC".

"Yo trabajé fuertemente para que él no fuera el candidato, eso es evidente, tengo diferencias profundas, pero hoy en la situación que existe creo que es muchísimo mejor la opción de Piñera que un Guillier con el PC", dijo a radio Cooperativa

El parlamentario agregó que "jamás he hablado del mal menor, nunca he usado esa palabra porque es descalificatoria. Como senador no me puedo quedar de brazos cruzados, acá los candidatos son claros: Guillier con el PC y Piñera con la derecha. Yo dije que participo, y si ellos toman las banderas que uno considera importante, ¿qué mejor?".

Ossandón sostuvo que "yo pertenezco a una derecha social y él (Piñera) es de una derecha más económica, en política uno puede madurar y reconocer cosas buenas y malos del otro. La pega es jugársela por un Chile diferente, creo en un sistema más humano y que tenga regulaciones más fuertes (...) Apoyo la campaña de Piñera porque creo que con él vamos a vivir mejor y con Guillier peor, pero eso no significa los buenos y los malos".