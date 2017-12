Lagos Weber llamó al FA a apoyar a Guillier: "Esperaría que Boric y Jackson hicieran lo mismo que Beatriz Sánchez"

El senador Ricardo Lagos Weber hizo un llamado al Frente Amplio a apoyar a Alejandro Guillier en las elecciones del domingo.

"Soy optimista, he oído y he conversado con el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp. Él ha sido muy claro: no hay que votar por Piñera. Entiendo que el senador Latorre también le va a dar el apoyo a Guillier. No veo por qué va a ser mejor para Chile un Gobierno de derecha; con Guillier está la oportunidad de mantener lo obrado y para eso se va a requerir el apoyo del Frente Amplio", dijo a radio Cooperativa

"Siento que lo que hizo Beatriz Sánchez es simple y claro y esperaría que Gabriel Boric y Giorgio Jackson hicieran lo mismo, pero para construir transformaciones grandes requiero sumar y no restar. Yo valoro lo que ha hecho Beatriz o el alcalde Sharp, me quedo con ese llamado", enfatizó.

El parlamentario electo dijo que en el deabte de Anatel el candidato de Chile Vamos, Sebastián Piñera, "trató de atacar y provocar, Guillier fue más mesurado" y que el ex Presidente "es capaz de tener un sector que nunca ha creído en la gratuidad, se cambia de caballo en dos minutos por Ossandón. No vi a un Guillier que hiciera con una forma que genera rechazo. Creo que Piñera no cree en la educación gratuita".