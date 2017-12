DC: piden expulsión de Mariana Aylwin y de militantes que anunciaron que no votarán por Guillier

Luego de que el grupo Progresismo con Progreso de la DC anunció que no respaldará a ningún candidato en la segunda vuelta, pese a la definición partidaria de respaldar a Alejandro Guillier, un grupo de militantes de esa colectividad solicitó la expulsión de Mariana Aylwin y de un grupo de personeros que forman parte del colectivo, informó El Mercurio.

Entre ellos, los ex ministros Pedro García y Hugo Lavados,, los ex subsecretarios Álvaro Clarke y Clemente Pérez y el ex superintendente, Manuel Inostroza.

La acción fue interpuesta por un grupo de militantes de la DC y acusa a Aylwin y al resto de los personeros de “graves faltas a la disciplina partidaria”.

Además los acusadores sostuvieron que la posición de “Progresismo con Progreso” daña la opción de Guillier con la intención de favorecer a la alternativa de Chile Vamos, Sebastián Piñera.

Mariana Aylwin se defendió en Twitter y dijo que “a los que apoyaron a Guillier en vez de Goic no les piden expulsión y a nosotros sí”. Clemente Pérez por la misma vía dijo “una pena la intolerancia”.