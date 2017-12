Rosales dijo que programa cuesta US$ 10 mil millones más la condonación del CAE

12:28 El coordinador de la campaña del abanderado oficialista cifró entre US$ 350 mil a US$ 380 mil por año, el costo de asumir la deuda.

El coordinador de la campaña de Alejandro Guillier, Osvaldo Rosales, se refirió a la polémica por el costo del programa de gobierno, cuyo valor real fue cuestionado desde el equipo de Sebastián Piñera.

“Diría que están muy nerviosos, que los números, las encuestas los tienen muy alterados y están comeiendo todo tipo de errores. Se les va a pasar porque después del lunes tendrán que enfrentar una nueva realidad. Vamos a ganar y a seguir avanzando en un Chile más justo”.

Rosales abordó la promesa de la condonación del CAE y dijo que el total del costo del programa será de US$ 10 mil millones más el costo de asumir la deuda del 40% más vulnerable, la que fue cifrada entre US$ 350 mil y US$ 380 mil anuales.

Respecto de los cuestionamientos del Frente Amplio a las posiciones del candidato oficialista, Rosales dijo que “nosotros respetamos profundamente las decisiones del FA y todos sus grupos. Nos estamos dirtigiendo al electorado”.