Guillier y condonación del CAE: “Hay que juntar la platita”

En declaraciones a Emol, el candidato de la Fuerza de la Mayoría y senador por Antofagasta, Alejandro Guillier, dijo que “probablemente”, el anuncio de la condonación de la deuda del CAE al 40% más vulnerable, aumentará el costo de su programa.

Esta jornada, el coordinador de la campaña, Osvaldo Rosales, aseguró que el costo del programa es de US$ 10 mil millones y que, a esa cifra, se deben sumar los entre US$ 350 mil y los US$ 380 mil anuales, en que se estima el que el Estado asuma la deuda.

Sobre el aumento, el candidato dijo que “Probablemente, sí, me imagino. Les pedí (a su equipo) que hicieran evaluaciones porque vamos a asegurar lo que prometimos. Así que hay que juntar la platita”.

Posteriormente en un punto de prensa, consignó la publicación, Guillier planteó que otra solución, sin embargo, puede ser reasignar recursos para financiar la condonación “porque hay que mantener el control fiscal también”.