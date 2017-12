Izquierda Autónoma criticó la “espera de guiños” del FA y anunció apoyo a Guillier

16:35 Desde la colectividad, sin embargo, sostuvieron que el eventual gobierno del senador por Antofagasta, no será su gobierno y que harán que las demandas sociales “sean efectivamente escuchadas”.

Izquierda Autónoma criticó lo que calificó como la “espera de guiños” por parte del Frente Amplio y anunció su apoyo a Alejandro Guillier, en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

La colectividad dijo que “es necesario realizar un juicio crítico al desempeñpo del FA en estas semanas y reflexionar sobre cómo una fuerza que obtiene un 20% en la elección presidencial, una bancada de 21 parlamentarios y cuya posición puede resultar clave para el desenlace de estas elecciones, termina a la espera de “guiños” a disposición de “dejarse convencer”, y sin capacidad de exigir respuestas claras a las demandas más sentidas por las mayorías”.

“En concordancia con lo que expresó la declaración del Frente Amplio, no nos da lo mismo quién gobierne. No seremos cómplices ni responsables de que asuma un gobierno que intenta clausurar el ánimo reformista instalado en la sociedad chilena y frente al cual los partidos de la Nueva Mayoría puedan asumir verbalmente posiciones pro-transformaciones sin necesidad de actuar en consecuencia”, sostuvo Izquierda Autónoma.

Desde IA sostuvieron además que “ El vacío y la ambigüedad programática de Guillier puede completarse con la densidad y claridad de un programa que recoge lo más avanzado de las luchas sociales y de la sociedad organizada del último tiempo. Es por eso que hemos decidido votar por Alejandro Guillier el 17 de diciembre. No seguiremos esperando cambios programáticos que no llegarán ni utilizaremos guiños de último minuto como razón aparente para decidir nuestro voto. Votaremos por Alejandro Guillier como un acto político para defender nuestro derecho a incidir en las medidas que adopte el Gobierno”.

“Su eventual gobierno no será nuestro gobierno y no trabajaremos en ni por él. Por el contrario, como FA tenemos una gran responsabilidad en un posible nuevo gobierno de la Nueva Mayoría: la presencia en el Congreso, como en las calles, se debe hacer valer, por lo que replicar las decisiones tomadas hasta ahora no será suficiente. Es por ello que lucharemos sin descanso para que las demandas de los movimientos sociales sean efectivamente escuchadas y por construir un proyecto comprometido con la superación del neoliberalismo y con total autonomía de la política de la Transición” declaró Izquierda Autónoma.