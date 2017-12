Alberto Mayol votará por Alejandro Guillier y criticó vaguedad del Frente Amplio

17:40 El ex precandidato presidencial fustigó que su conglomerado no tome una posición contra Sebastián Piñera: "No queremos perder nada de lo ganado. Es humanamente comprensible. Pero estamos aquí para hacer algo con lo ganado. Es lo correcto y es lo maduro", escribió en una carta abierta.