Gabriel Boric y Giorgio Jackson anunciaron que votarán por Alejandro Guillier

Los diputados Gabriel Boric (Movimiento Autonomista) y Giorgio Jackson (Revolución Democrática) anunciaron que para esta segunda vuelta votarán por el candidato presidencial de La Fuerza de la Mayoría, Alejandro Guillier.

Los parlamentarios no habían entregado gestos directos de respaldo al senador por Antofagasta, e incluso se mostraron críticos a algunas indefiniciones del comando del oficialista, pero ahora expresaron que rechazan un eventual nuevo gobierno del representante de Chile Vamos, Sebastián Piñera.

En una extensa declaración pública, Boric afirmó que "confieso que durante los últimos días consideré seriamente la opción de anular. Y es que me resulta violento tener que optar entre dos candidatos que no me representan en lo absoluto", pero agregó que "este domingo votaré contra Piñera, marcando mi voto por Guillier".

Jackson, en tanto, afirmó que "llega el momento de elegir, y creo que es necesario levantarse este domingo para votar e impedir que Sebastián Piñera gobierne junto a José Antonio Kast desde La Moneda".

"Por otra parte, por más legítimo que alguien lo considere, creo que en esta elección votar nulo o blanco esconde una indeferencia frente al resultado que no comparto, eso significa, en mi caso, votar por la alternativa de Alejandro Guillier", agregó.

El ex presidente de la FEUC también hizo una alusión a la participación del ex mandatario uruguayo José "Pepe" Mujica en el cierre de campaña del senador, afirmando que con su presencia espera que la candidatura "se comprometa con un quehacer político alejado de los privilegios, de un verdadero sistema de seguridad social, de gratuidad universal en la educación y derechos laborales, y no sea tan solo una foto de elecciones".

Con esto, los principales líderes frenteamplistas revelaron su respaldo a Guillier, incluyendo a la ex candidata presidencial, Beatriz Sánchez. Como colectivo, la Izquierda Autónoma fue el primero en confirmar su respaldo en el balojate.

Han sido días de debates intensos. Después de haber reflexionado seriamente sobre el actual escenario, les comparto mi decisión respecto a la 2da vuelta. Un abrazo! https://t.co/sE22B8fQtl — Gabriel Boric (@gabrielboric) 13 de diciembre de 2017