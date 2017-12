José Antonio Kast tras los anuncios de Boric y Jackson: "Se vendieron"

El ex candidato presidencial independiente de derecha, José Antonio Kast, criticó duramente los anuncios de los diputados Gabriel Boric y Giorgio Jackson , quienes adelantaron que para esta segunda vuelta votarán por el abanderado oficialista, Alejandro Guillier.

Los principales referentes del Frente Amplio aseguraron que tomaron la determinación en rechazo a la candidatura de Sebastián Piñera. Jackson, incluso, puntualizó su repudio a que el ex militante de la UDI tuviese la opción de participar en un eventual gobierno de Chile Vamos.

En su cuenta de Twitter, Kast -quien inmediatamente después de perder en primera vuelta se sumó a la campaña del ex Presidente-, respondió a los partlamentarios frenteamplistas y a las alusiones a su figura.

"No me usen a mi como excusa para su falta de coraje y convicciones. Se vendieron y su 'pureza' política, no es más que un juego de palabras. Votar por Guillier es votar por los 20 años de Concertacion y los 4 de Nueva Mayoria. Camilo Escalona debe estar muy contento", expresó.

Tras esto, Kast le contestó directamente al diputado de Revolución Democrática. "Si gana Sebastián Piñera, yo no voy a estar con él en La Moneda. Seguiré luchando contra la izquierda desde mi independencia. No me uses a mi para justificar tu falta de coraje. Te vendiste", expresó.

No me usen a mi como excusa para su falta de coraje y convicciones. Se vendieron y su “pureza” política, no es más que un juego de palabras. Votar por Guillier es votar por los 20 años de Concertacion y los 4 de Nueva Mayoria. Camilo Escalona debe estar muy contento https://t.co/KWiNYRvCff — José Antonio Kast (@joseantoniokast) 13 de diciembre de 2017