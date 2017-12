Coordinador económico de Piñera dijo que el programa de Guillier es "una lista de deseos" e "infinanciable"

09:15 José Ramón Valente sostuvo que "el programa costaría US$40 mil millones, eso lleva a pensar que lo que está no es realizable o dejaría endeudado al país".

El coordinador económico de Sebastián Piñera, José Ramón Valente, aseguró que el programa de Alejandro Guillier es "una lista de deseos" e "infinanciable".

"El programa costaría US$ 40 mil millones, eso te lleva a pensar que lo que está en el programa no es realizable o dejaría endeudado al país. Los mismos jefes programáticos de Guillier han reconocido que el CAE no está en el presupuesto, esa es nuestra crítica", dijo a radio Cooperativa

"Los programas no pueden ser una lista de deseos y el de Guillier es una lista de deseos, es infinanciable, no se puede creer que eso se va a realizar y el programa de Piñera es serio, con datos", recalcó.

Respecto a educación, Valente aseguró que "va a haber gratuidad, pero se va a dar elección para que los padres puedan elegir donde estudian sus hijos, es una preocupación por la familia. Yo me pregunto cuántas familias que le dan un celular a sus hijos no estarían dispuestos a dar $5 mil para que sus hijos tengan una buena educación".

"Al final lo que importa es si la calidad que se está impartiendo es buena o mala. El que tenga o no fines de lucro es una muletilla que se ha utilizado para llevar estos carteles al asunto estatal. La propuesta de Piñera ha sido clarísima, cosa que no hemos visto en Alejandro Guillier", puntualizó.