Fundación Patch Adams desmintió apoyo a Sebastián Piñera

La Fundación Patch Adams salió a desmentir el supuesto apoyo que el médico de la risoterapia le había entregado al candidato presidencial de Chile Vamos, Sebastián Piñera.

Todo comenzó luego que el ex Mandatario publicara en su cuenta de Twitter un video donde aparece con el estadounidense. En él, Adams afirmó que le impresionaba que el postulante a La Moneda tuviera una mirada que fuera "amable y gentil". También habló sobre los gobiernos, aunque en ningún momento entregó su ensodo oficial.

Piñera acompañó el mensaje con el siguiente texto: "Gracias Dr Patch Adams con su ejemplo y trayectoria nos ha enseñado a mirar con amor las cosas simples de la vida, agradecer a quienes están a nuestro lado y disfrutar de la risa. Agradezco su apoyo y su confianza en un Chile con tiempos mejores para la salud. ¡Vamos pa´adelante!"

Pero ante esto, la Fundación salió a responder y aseguró a Radio Cooperativa que "Patch no ha apoyado y no apoyará a Piñera en las elecciones chilenas". Tras esto, el facultativo lanzó tuits para aclarar las cosas.

"!Amigos chilenos, estoy preparando una declaración, pero quiero que sepan que no apoyo, DE NINGUNA MANERA, la candidatura de @sebastianpinera y mucho menos su propuesta política para Chile. Su uso de mi imagen ha sido engañoso y pido que la dejen de usar para su campaña", escribió.

Luego, publicó otro mensaje expresó que "en el video usado sólo quería expresar el gran cariño que siento por la gente de Chile. No me atrevería a opinar sobre campañas ni políticos en otros países cuando no tengo toda la información necesaria. Perdón por la confusión que esto ha causado".

Desde el comando del ex Presidente aún no han entregado una versión oficial sobre el hecho.

El supuesto respaldo de Adams a un candidato de centroderecha había sorprendido, ya que en varias de sus charlas ha expresado su rechazo al capitalismo.

"Lo que yo odio más en el mundo es el capitalismo, donde el dinero es Dios, es el Dios de la sociedad de hoy dia. Podemos decir que amamos a Jesús, a Buda, pero nuestras acciones solamente muestran que adoramos el dinero", señaló el médico durante su participación en el programa "Bienvenidos", en marzo de este año.