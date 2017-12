[FOTOS] Guillier cerró su campaña junto a Pepe Mujica: "La historia me puso aquí y acepto el desafío"

El candidato presidencial de La Fuerza de la Mayoría, Alejandro Guillier, cerró esta noche su campaña por la segunda vuelta, que el 17 de diciembre lo enfrentará con el postulante de Chile Vamos, Sebastián Piñera.

El acto se realizó en la Plaza de la Ciudadanía, justo al frente del Palacio de La Moneda, y contó con la presencia artística de Tomo como Rey, La Regia Orquesta, Compazz Ensamble, Las Torcazas e Inti Illimani.

Para esta última etapa, el senador por Antofagasta sumó al ex presidente de Uruguay, José "Pepe" Mujica", a sus actividades. Su presencia desató la aparición de otros apoyos internacionales para su contrincante, como el de la opositora venezolana Lilian Tintori, el presidente argentino Mauricio Macri, y el aún polémico y cuestionado endoso de Patch Adams.

Mujica presentó al parlamentario, el ex jefe de Estado habló de su vínculo con el país y de lo que espera para su futuro. "Chilenos elijan lo que tengan que elegir. Fui presidente de mi pequeño país y lo mejor me quedó en el tintero. Estuve acá en Chile bajo el gobierno de Piñera y me pegué un susto en Valparaíso con un temblor. El ex presidente siempre habló muy bien de Uruguay y se lo reconozco pero yo estoy con el mundo progresista", agregó.

Guillier, en tanto, afirmó que la presencia de Mujica era una "lección de humildad, de dónde queremos ir". "Por eso me siento alagado amigo Pepe. Tu presencia nos revitaliza y nos ayuda a la unidad del progresismo. Tu presencia ayuda a construir ese Chile unido y esa fuerza del cambio que nos ayude a derribar a una derecha conservadora que no tiene futuro para Chile", aseveró.

Tras esto, el candidato cuestionó el proyecto de Chile Vamos, señalando que "a derecha solo ofrece más de lo mismo protegiendo a los de siempre. El futuro es nuestro, no queremos gobierno de mentira donde el dinero y la política tienen una relación insana".

"Me critican que yo no tengo experiencia y ¿cuál es la experiencia de mi contendor?, ¿el mejor censo de la historia?, un millón de empleos?, ¿el puente de Cau Cau? Esas son las magias que nos ofrece nuestro contendor", agregó.

Luego, afirmó que la oposición "fracaso" en su intento de deslegitimar su candidatura, asegurando que sí tiene un programa "constituido en el dialogo de muchos chilenos".

"La historia me puso aquí y acepto el desafío. Quiero ser Presidente de Chile. Les pido un último esfuerzo, estamos en una decisión histórica", finalizó.

Además de la presencia de algunos ministros, otro asistente destacado fue el ex precandidato presidencial del Frente Amplio, Alberto Mayol, quien se sumó a la serie de gestos de los líderes del pacto de izquierda, quienes pese a sus diferencias con el candidato, decidieron expresar su voto por él en rechazo a Piñera.