Asesor de Piñera por Patch Adams: "Alguien lo habrá llamado y cambió de opinión"

Gonzalo Blumel, jefe programático de la campaña de Piñera, salió al paso de la polémica con Pach Adamas, asegurando que todo habría ocurrido porque “alguien lo habrá llamado y cambió de opinión". Todo se desató el miércoles por la noche cuando la ex ministra Cecilia Pérez compartió un video a través de Twitter donde el médico habría entregado su apoyo a la candidatura de Sebastián Piñera.

Sin embargo, de inmediato el llamado “doctor de la risa”, salió a desmentir la situación, hecho que el asesor criticó, asegurando en una entrevista con T13, que “ellos se acercaron, no fue un apoyo que nosotros buscamos, ellos buscaron una reunión y ofrecieron grabar un video de apoyo, que se concretó después. Es una anécdota, no le damos mayor importancia, él ofreció grabar ese video porque estuvieron hablando de políticas de salud. No tiene mucha importancia, cambiar de opiniones es un derecho legítimo”, reiteró.

No obstante, fue el mismo Adams quien negó lo ocurrido, asegurando por las redes sociales que ya están preparando una declaración pública para explicar lo ocurrido. Con ello, pidió perdón “por la confusión que esto ha causado”, agregando que sólo “quería expresar el gran cariño que siento por la gente de Chile. No me atrevería a opinar sobre campañas ni políticos en otros países (...) perdón por la confusión que esto ha causado", concluyó.