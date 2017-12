Florcita Motuda: "Yo no me voy a capacitar mucho en cosas que no entiendo, para eso tengo un equipo muy entusiasta"

El diputado electo del Partido Humanista Florcita Motuda, ya se está preparando para cumplir con su nuevo cargo. Con ello, insistió en que su primer día en el Congreso no se vestirá con un esmoquin, sino que debutará con su tradicional capa de mago.

"Florcita Motuda entra aquí pero este recinto no lo va a cambiar a él. Ese es el gesto político. Adentro del Congreso voy a seguir siendo Florcita Motuda. El primer día voy con ese disfraz, vestido con mi capa blanca de estrellas negras es como un merlín blanco y negro, con mis antenitas en la cabeza. Pero los otros días voy a ir con cualquier otra ropa, porque se me puede ensuciar la capa", dijo a Emol.

Con ello, precisó que pondrá en manos de su equipo asesor los temas que no sean de su conocimiento. "Yo no me voy a capacitar mucho en cosas que no entiendo, para eso tengo un equipo muy entusiasta y vamos a funcionar como equipo", agregó.

CULTURA

En cuanto a la tarea que implementará como diputado, agregó que uno de sus proyectos será proteger a los músicos callejeros y promover la eliminación de la ley que les prohibiría trabajar con libertad.

“Me violenta el hecho de que se lleven presos a los músicos en la calle por una ley que ni siquiera está hecha para eso. Esa ley es una ley de vagancia, los acusan de vagos. Yo me estoy metiendo con mucha gente para que dejen de torcerle la nariz a esa ley y eliminarla y ojalá aparezca el concepto de plazas liberadas. Hasta los mismos carabineros se deben sentir bastante mal de tomar presos a los músicos. Mi papá era carabinero por eso te lo digo", concluyó.