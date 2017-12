Gobierno por respaldo de Macri a Piñera: "No es lo común que un Presidente en ejercicio haga un video"

"He estado en contacto con el canciller de Argentina para hacerle saber lo inusual que resulta para Chile el haber visto viralizado este video, no es lo común, no es lo usual", dijo el Ministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz, luego de sostener una conversación con su homólogo del país trasandino, Jorge Faurie.

La razón del diálogo nació luego del apoyo que el presidente de Argentina, Mauricio Macri le entregar su apoyo al candidato de Chile Vamos, Sebastián Piñera.

Las imágenes no pasaron desapercibidas por el gobierno, por lo que hoy habrían pedido aclaraciones al canciller.Aun así dio por cerrado el tema.

"En una conversación de esta naturaleza tiene que haber aclaraciones y yo doy por cerrada esta situación", comentó.

Si bien, Muñoz se negó a revelar lo conversado, insistió en lo inusual que resulta que un presidente en ejercicio demuestre su preferencia por un aspirante a la presidencia.

"No es lo común que un Presidente en ejercicio haga un video para decir que no puede ser objetivo en una elección que le compete exclusivamente a los chilenos. De modo que no digo más porque al mismo tiempo ha dicho que existe una amistad bastante profunda que hemos construido y prefiero quedarme con ese componente", subrayó a Emol.

IMPACTO LIMITADO

A pesar de la polémica, Heraldo Muñoz le puso paños fríos a la situación, agregando que existe “la relación entre Chile y Argentina está en un excelente pie, hemos ido avanzando en tantos ámbitos, desde la conectividad a lo económico, lo cultural”, dijo.

Además, argumentó que los dichos desde el extranjero no deberían influir en la opinión pública de los votantes chilenos.

"Al final de cuentas todos estos pronunciamientos desde el exterior creo que tienen un impacto bastante limitado en la opinión de los chilenos que se van a ir a expresar en las urnas".