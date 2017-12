Érika Olivera se arrepintió de su polémica frase: "El ejemplo no fue el correcto"

17:45 La diputada electa por el distrito 9 había dicho que "a mí no me gustaría tener un país como Venezuela".

La ex atleta y actualmente diputada electa por el distrito 9, Érika Olivera, señaló que se arrepiente de haber dicho la frase "a mí no me gustaría tener un país como Venezuela", al señalar que no ocupó el ejemplo correcto.

Lo dicho por Olivera fue cuando se le consultó por una posible llegada de Alejandro Guillier al sillón presidencial. A "Mundo H", la ex maratonista explicó que "fue un error, porque no fue un buen ejemplo". Y agregó que "cada uno tenemos nuestra postura, nuestra visión. Existe la libre expresión, por lo tanto uno entiende que las personas se quieran expresar".

La parlamanetaria electa por Renovación Nacional explicó que durante los meses de enero y febrero se dedicará a estudiar para llegar en pleno conocimiento de sus funciones a la Cámara de Diputados.