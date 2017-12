La hermana de Beatriz Sánchez anunció que votará por Sebastián Piñera

Claudia Sánchez, la hermana de Beatriz, ex candidata presidencial del Frente Amplio, anunció que para esta segunda vuelta electoral votará por Sebastián Piñera, a pesar de haberlo hecho la primera vez por la periodista. "La familia primero", argumentó en La Segunda.

Pero de cara al balotaje, la directora del BCI explicó que "creo que la mejor opción es Sebastián Piñera, y no sólo él, sino que todo su equipo, son personas que admiro mucho y no propondrán cosas que no son realizables o irresponsables".

A pesar de votar por el ex Presidente, Sánchez dice que no está de acuerdo con todo su programa, como por ejemplo en lo valórico, donde está a favor del matrimonio homosexual.

Sobre la candidatura oficialista, representada en Alejandro Guillier, señaló que "creo que tiene buenas intenciones, sólo que no creo que sea él quien pueda llevar a cabo una agenda que nos permita tomar la senda del crecimiento".