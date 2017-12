José Antonio Kast defenderá los votos de Piñera como apoderado de mesa en el Estadio Nacional

13:09 El ex candidato presidencia que disputó la primera vuelta fue elegido por el comando del candidato de Chile Vamos, al igual que la diputada electa Ximena Ossandón.

El comando de Sebastián Piñera se encuentra elaborando la lista de apoderados de mesa en diferentes partes del país. Entre ellos, llamaron la atención varias figuras de la política que se pasearán por las mesas de votación.

Uno de ello es el ex candidato presidencial José Antonio Kast, quien cumplirá con esta labor en el Estadio Nacional. Por otro lado, la diputada electa Ximena Ossandón estará verificando los sufragios en la comuna de La Pintana.

Además de ellos, también estará considerada para cumplir con esta labor, la ex directora del Sernam Loreto Seguel, el ingeniero Louis de Grange, el ex secretario de gobierno Luis Castillo, la ex diputada UDI Mónica Zalaquett y el subsecretario de Piñera, Jorge Atton.

Asimismo, dos de los hijos del candidato decidieron hacerse parte y elegir funciones. Por un lado, Magdalena Piñera se encontrará coordinando a los apoderados de Recoleta y Sebastián Piñera Morel también participará como apoderado en Puente Alto.