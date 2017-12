Piñera se comprometió a ser el Presidente "del trabajo, de la clase media y de las regiones"

Contra todos los pronósticos de una elección estrecha, Sebastián Piñera resultó electo Presidente por segunda vez esta tarde, con un gran margen de diferencia de su contendor, Alejandro Guillier ( 54% contra 45% ).

Hoy habló en el hotel Crowne Plaza, donde recibió el llamado de la Presidenta Michelle Bachelet y hasta donde llegó Guillier, quien aseguró que "va a haber una colaboración eficaz" con Piñera. "Cuando al Presidente le va bien, a todos los chilenos les va bien", agregó.

Guillier y Piñera hablaron dentro del hotel, donde el Presidente electo anunció que tiene "subrayado el programa de gobierno de Guillier" y que de espera hablar con el senador "con más calma y tranquilidad" de los puntos donde están de acuerdo. Esos puntos, dijo, ", como es la historia y tradición del país".

Piñera sostuvo que a ambos los une "nuestro amor por Chile" y la voluntad de que "los más vulnerables y la clase media de Chile tengan una vida más plena y feliz (...) Chile necesita acuerdos más que enfrentamientos, diálogo y colaboración. Construir sobre roca, no sobre arena".

Además de agradecer la llamada de la Presidenta, confesó que todo este proceso fue sorpresivo, pues

Piñera es el Presidente electo con una ventaja de 9 puntos sobre Guillier . Una vez afuera, en la Alameda, le habló al país por primera vez como Presidente electo. Lo primero que hizo fue manifestarle su solidaridad a los habitantes de Santa Lucía, en Chaitén."Recibimos este triunfo con humildad y con esperanza", comenzó diciendo mientras la gente le gritaba"Vamos a entregar lo mejor de nosotros mismos para cumplir nuestra misión, para no defraudar a nuestros "y retomar la senda del progreso."Quiero invitar a todos los que han tenido el privilegio y el honor de ser Presidente para recibir sus sabios y valiosos consejos y voy a proponer a todos mis compatriotas grandes acuerdos para enfrentar y resolver los problemas que afectan a los chilenos (...) p

las ideas nunca deben convertirnos en enemigos. Cada vez nos hemos enfrentado y

visto como enemigos, hemos cosechado nuestras más grandes derrotas

y cada vez que nos hemos unido como chilenos hemos conquistado nuestros más hermosos triunfos".

En su primer discurso, le agradeció a sus ex contendores, los partidos políticos, su comando, los alcaldes, parlamentarios y cores que lo apoyaron e inclusoYa casi al final de su intervención,. El Presidente del futuro y la esperanza. Me esforzaré y entregaré lo mejor de mí durante los próximos cuatro años para ser un buen Presidente de todos y para todos los chilenos y chilenas".Eso sí, manifestó que si bien. Así vamos a poder cumplir con el enorme desafío que los chilenos nos han encargado. Tengo un gran aprecio y cariño por Alejandro Guillier. Trabajamos juntos en el pasado y estoy seguro de que vamos a volver a trabajar juntos por el país". Enseguida reiteró que los chilenos que piensan distinto no son enemigos, "podrán ser adversarios, pero es tan chileno y quiere tando a Chile como nosotros y hoy día tenemos que unirnos más que nunca".Junto con reiterar su, renovó sus esfuerzos en combatir la delincuencia y el narcotráfico, su compromiso con los pueblos originarios, la familia, las personas con discapacidad, en la pobreza y enfermos. En ese momento se detivo para hacer un especial reconocimiento a las policías."Mi profundo aprecio y gratitud aporque los he visto con mis propios ojos, cómo con abnegación todos los días y todas las noches arriesgan su seguridad, e incluso sus vidas por proteger nuestra seguridad y nuestras vidas. Y también quiero agradecer a nuestras, que en los momentos en que la adversidad nos golpea, como los que hoy viven nuestros compatriotas de la Villa Santa Lucía , en la comuna de Chaitén, siempre podemos contar con su generoso y abnegado esfuerzo y sacrificio.".

"Es importante reconocer que no todo lo podremos lograr de un día para otro. Necesitamos priorizar con justicia y gestionar con eficacia la acción del Estado., para lograr cumplir todos juntos con nuestra misión y que los tiempos mejores lleguen a los hogares de todas las familias chilenas y, muy especialmente a las que más lo necesitan", manifestó.