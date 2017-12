Caval: Tribunal rechazó el sobreseimiento de Sebastián Dávalos

El Juzgado de Garantía de Rancagua rechazó el sobreseimiento del hijo de la presidenta Michelle Bachelet en la denominada causa madre del caso Caval, por la compra y venta de terrenos en Machalí.

La solicitud de la defensa de Dávalos, fue revisada en una audiencia que se realizó el día viernes en el mismo tribunal.

La defensa del ex director sociocultural de La Moneda, apuntó a que no estaba comprobada la participación de Dávalos en los delitos que se investigan, luego de que fuera querellado por RN y por un particular, por tráfico de influencias y negociación incompatible.

La Fiscalía sostiene que está acreditado que Cavakl obtuvo dinero de ilícitos y que a quienes se distribuyeron esos recursos, entre ellos Dávalos, en su rol de gerente de proyectos, “pueden tener participación penal”.

El viernes Dávalos dijo que “en tres años no han podido comprobar nada”.

El abogado defensor de Sebastián Dávalos, Carlos Fierro, dijo que apelarán a la decisión y que harán “uso de todos los instrumentos legales hasta que esta sentencia se transforme en una sentencia firme y ejecutoriada”.