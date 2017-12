Guillier reconoció decepción por la votación y preocupación "por sectores más radicalizados"

El ex candidato presidencial oficialista, Alejandro Guillier, reconoció hoy estar decepcionado por la votación de ayer porque "esperábamos mucho más". Asimismo, deslizó una crítica al Frente Amplio afirmando que "hay señales que estudiar con más detalle y algunos defectos de sectores más radicalizados que nos hacen preocupar".

Hay que recordar que Guillier obtuvo 45,43% de las preferencias contra un 54% de Sebastián Piñera , una brecha que no se esperaba.

"El país ha cambiado una enormidad, estamos desconcertados, no sólo yo", sino también Piñera, dijo, "sólo que él estaba más contento. En la primera vuelta uno sintió un bandazo hacia la izquierda y en la segunda vuelta parecía haber dado un bandazo a la derecha (...) hay que revisar para poder enyender lo que está diciendo el pueblo chileno", manifestó agregando que lamentaba "no haber estado a la altura de las circunstancias".

Guillier aseguró que seguirá siendo senador por Antofagasta y que no sólo hará escuchar la voz el norte, sino "de todo el país". "Sabemos que quien gobierne va a depender de articular alianzas con la oposición o no tendrán gobernabilidad", dijo y agregó que la oposición no actuará con egoísmo, sino que en vistasde que se cumplan los compromisos que se adquirieron en campaña. "Se comprometieron con las reformas y nosotros vamos a hacer cumplir la palabra", enfatizó.

Consultado sobre la entrevista en que dijo que se veía sólo 4 años más en política, confesó que cuando lo dijo estaba convencido en que sería el nuevo Presidente de Chile y que de momento no está pensando en nuevos cargos o a cumplir un rol de líder de la oposición: "No es bueno aferrarse demasiado a cargos y a sueños". No obstante, reconoció que en adelante la centroizquierda debe avanzar en estar más unida y que este fue el espíritu que le transmitieron los presidentes de los partidos anoche.

